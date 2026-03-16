10:11, 16 марта 2026

Иностранные грузовики в России резко подорожают

«Ведомости»: Стоимость иностранных грузовиков в России вырастет на 13-21 процент
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В текущем году средняя стоимость импортных грузовых автомобилей (массой от 3,5 тонны) в России вырастет на 13-21 процент по сравнению с прошлым годом. Об этом со ссылкой на оценки автолизинговых компаний пишут «Ведомости».

В частности, в ГК «Альфа-лизинг» считают, что цены поднимутся на 21 процент, до 10,5 миллиона рублей. Эксперты указывают, что пока на рынке продолжают продавать машины, ввезенные в 2023-2024 годах, до резкого повышения утильсбора.

После того, как те закончатся, техника неизбежно подорожает примерно на размер четырех утильсборов. Также в компании закладывают в свой прогноз постепенное восстановление грузоперевозок.

В «Газпром автолизинге» предположили, что цены вырастут на 13 процентов, до 12,8 миллиона рублей, а доля утильсбора в этих цифрах поднимется с 30 до 40 процентов.

По данным «Автостата», продажи средних грузовых автомобилей (масса от 3,5 до 16 тонн) в январе-феврале рухнула на 30 процентов, до 1,6 тысячи единиц, а тяжелых грузовиков — на 40 процентов, до 5,3 тысячи единиц. Впрочем, в первую неделю марта в обеих категориях наблюдается рост в годовом выражении на 8 и 9 процентов соответственно.

Управляющий директор ГК «Альфа-лизинг» Максим Агаджанов не исключил, что рост стоимости новой импортной техники заставит перевозчиков переключиться на подержанные грузовики, стоимость которых на 15-30 процентов ниже рыночной.

Источник издания утверждает, что китайские автопроизводители Sinotruk, Shacman, Dongfeng и FAW ведут переговоры о частичной локализации производства в России, что позволит увеличить продажи на российском рынке, но никаких подробностей этих переговоров не приводится.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года КамАЗ, крупнейший производитель грузовиков в России, увеличил долю на отечественном рынке с 18 до 33 процентов. При этом его убытки взлетели в 11 раз, до 37 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей.

