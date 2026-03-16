15:11, 16 марта 2026Мир

Политолог предрек «крестовый поход» Европы на Иран

Политолог Рар: Европа согласится помочь США с Ираном в обмен на помощь Киеву
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Угрозы главы США Дональда Трампа, который заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, оценил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Александр Рар. Он отметил, что, вероятнее всего, европейские политики согласятся поддержать США в конфликте на Ближнем Востоке в обмен на продолжение оказания военной помощи Киеву.

«Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется "крестовый поход" на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе — хотя это уже больше похоже на ультиматум — Дональда Трампа», — порассуждал он.

При этом эксперт добавил, что есть и те, кто не согласится с требованиями главы Белого дома. Среди таковых он назвал Испанию и Италию. Германия, напротив, будет в рядах первых, кто поддержит Трампа, уверен Рар.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ответ на угрозы Трампа заявил, что Берлин не видит роли НАТО в решении проблемы фактического закрытия Ормузского пролива.

