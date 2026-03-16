Посол Эстонии пострадал при крушении судна пограничников в Греции

23:05, 16 марта 2026Мир

Посол Эстонии пострадал при крушении судна агентства Frontex в Греции
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Посол Эстонии в Афинах пострадал при крушении судна у греческого острова Кастелоризо. Об этом сообщает телеканал ERT News.

Причины ЧП выясняются. По предварительной информации, четыре человека получили травмы после того, как корабль Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex перевернулся и затонул при входе или выходе из гавани. Уточняется, что судно в тот момент не было задействовано ни в какой операции Frontex.

Всего на борту судна находились пять человек: глава дипмиссии, трое эстонцев и один местный житель. Пострадавших доставили в больницу на Родосе военным вертолетом США.

Эстония направила в Грецию корабль Frontex в 2020 году. Его задачей была борьба с беженцами, которые пытались просочиться в страны ЕС из Сирии.

