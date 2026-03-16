Раскрыта минимальная зарплата для ипотеки на однушку в Москве

17:35, 16 марта 2026

Риелтор Сырцов: Взять ипотеку на однушку в Москве удастся с доходом от 575 тысяч
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Взять рыночную ипотеку на однокомнатную квартиру в Москве получится с зарплатой от 575 тысяч рублей. Минимальный уровень дохода при нынешних ценах на жилье и ставках по кредитам раскрыл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, его слова передает «Газета.ru».

Риелтор рассказал, что в среднем по стране площадь «однушек» достигает 45 квадратных метров. В Москве один «квадрат» на первичном рынке стоит около 600 тысяч рублей. Если брать ипотеку на 30 лет со ставкой 20 процентов годовых и с первоначальным взносом в 20 процентов от стоимости жилья, ежемесячный платеж будет достигать 360 тысяч рублей.

«С учетом того, что банки, как правило, одобряют кредит при долговой нагрузке не выше 60 процентов дохода, заемщику без созаемщика нужен ежемесячный заработок минимум 575 тысяч рублей в Москве», — пояснил Сырцов. В Санкт-Петербурге, чтобы взять однокомнатную квартиру на тех же условиях нужно зарабатывать от 275 тысяч рублей в месяц, а в среднем по России — около 200 тысяч рублей, добавил эксперт.

Ранее эксперты подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы жителю столицы придется откладывать всю зарплату в течение 13 лет.

