Раскрыта причина отсутствия Шона Пенна на «Оскаре»

Актер Шон Пенн пропустил церемонию «Оскар» из-за поездки на Украину

Голливудский актер Шон Пенн пропустил 98-ю церемонию вручения премии «Оскар», потому что уехал на Украину. Об этом пишет The New York Times.

Анонимные источники издания, знакомые с планами Пенна, заявили, что он решил отправиться в Европу и на Украину за неделю до мероприятия. Цели его визита остаются неизвестными.

Пенн не явился на церемонию «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Битва за битвой». Известно, что он уже долгие годы не посещает крупные премии и светские мероприятия.

Ранее поддержавший Вооруженные силы Украины (ВСУ) актер посещал Киев, где встречался с Владимиром Зеленским. В ходе общения с украинским лидером Пенн пообещал переплавить свои прошлые статуэтки «Оскар» в поддержку украинской армии. Незадолго до церемонии вручения издание The Hollywood Reporter сообщило, что своего обещания Пенн не сдержал.