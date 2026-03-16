Раскрыто состояние Хлебниковой на фоне сообщений об опухоли

Директор Марины Хлебниковой опроверг слухи о доброкачественной опухоли у певицы

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг сообщения об обнаруженной у артистки доброкачественной опухоли. Его слова передает «Газета.Ru».

Представитель Хлебниковой назвал информацию вбросом и отметил, что ничем не подтвержденные слухи о болезни артистки появляются не впервые. Прайс подчеркнул, что исполнительница хита «Чашка кофию» дала два концерта в минувшие выходные, а также приняла участие в передаче, посвященной юбилею композитора Александра Зацепина.

«В общем, придумывали бы как-то поубедительнее», — заключил Прайс.

В 2023 году сообщалось, что Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. По данным Shot, у исполнительницы ревматоидный артрит и смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. При этом концертный директор артистки опроверг информацию о ее проблемах со здоровьем.