18:05, 16 марта 2026Россия

Раскрыты подробности о попавших под винты речного трамвая в Москве гребцах

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «112»

Гребцы, попавшие под винты речного трамвая в Москве, неоднократно тренировались на месте происшествия. Подробности об этом раскрыл MK.RU.

Как выяснили журналисты, выживший спортсмен работает инструктором по вождению, а его напарник являлся пенсионером. Греблей мужчины занимались с 16 лет, когда еще учились в школе. Напарники не раз завоевывали призовые места в соревнованиях, выступая за гребной клуб «Адмирал Ушаков».

Ранее в сети появилось видео с гребцами, снятое перед происшествием. На нем видно, как мужчины сплавляются по Москве-реке.

О происшествии стало известно 16 марта. Недалеко от причала «Парк Фили» каноэ гребцов столкнулось с речным трамваем, в результате чего одного из них затянуло под винты пассажирского судна. Второй мужчина сумел самостоятельно доплыть до берега.

