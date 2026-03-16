Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:25, 16 марта 2026

Разведенный принц женился во второй раз

Антонина Черташ
Фото: Sobola M / Wikimedia

Принц Албании Лека II женился во второй раз спустя два года после громкого развода. Об этом сообщает Daily Mail.

Избранницей 43-летнего принца стала фотограф Блерта Целибаши. Церемония прошла в узком семейном кругу в замке Аппоньи в Словакии. Лека II и его новая супруга решили сделать церемонию камерной, а выбор места был данью памяти бабушке жениха — королеве Джеральдине. После церемонии невеста получила титул принцессы Албании и право носить фамилию Зогу.

Предыдущий брак принца с актрисой Элией Захарией распался после восьми лет. В январе 2024 года пара объявила о разводе. Спустя несколько месяцев в марте разразился новый скандал: в сети появилось видео драки между принцем и его бывшей женой вместе с ее 73-летним отцом. Стороны обменялись взаимными обвинениями — Лека утверждал, что на него напали, а Элия заявила, что всего лишь пыталась разнять дерущихся. В итоге суд предписал экс-супругам не приближаться друг к другу больше, чем на пять метров. Кроме того, встречи принца с пятилетней дочерью Джеральдиной должны происходить только в присутствии няни.

Ранее сообщалось, что греческий принц Николаос и принцесса Татьяна решили расторгнуть брак. Они подали на развод через 13 лет после свадьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обвинили Иран в завышенных ценах на нефть

    Россиян вынудили три недели ходить по раскаленному из-за аварии полу

    Погрязших в долгах россиян уличили в инфантильности

    Молитвослов закрыл сердце участника СВО от осколка украинского снаряда

    Пропавший в Таиланде после ссоры с девушкой россиянин нашелся в иммиграционной полиции

    Названа причина плохого сна у женщин

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за рыбалку

    Единственный выживший пассажир упавшего в реку в Петербурге автобуса добился компенсации

    Стало известно о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ

    Разведенный принц женился во второй раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok