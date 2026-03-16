Разведенный принц женился во второй раз

Албанский принц Лека II женился после громкого развода

Принц Албании Лека II женился во второй раз спустя два года после громкого развода. Об этом сообщает Daily Mail.

Избранницей 43-летнего принца стала фотограф Блерта Целибаши. Церемония прошла в узком семейном кругу в замке Аппоньи в Словакии. Лека II и его новая супруга решили сделать церемонию камерной, а выбор места был данью памяти бабушке жениха — королеве Джеральдине. После церемонии невеста получила титул принцессы Албании и право носить фамилию Зогу.

Предыдущий брак принца с актрисой Элией Захарией распался после восьми лет. В январе 2024 года пара объявила о разводе. Спустя несколько месяцев в марте разразился новый скандал: в сети появилось видео драки между принцем и его бывшей женой вместе с ее 73-летним отцом. Стороны обменялись взаимными обвинениями — Лека утверждал, что на него напали, а Элия заявила, что всего лишь пыталась разнять дерущихся. В итоге суд предписал экс-супругам не приближаться друг к другу больше, чем на пять метров. Кроме того, встречи принца с пятилетней дочерью Джеральдиной должны происходить только в присутствии няни.

Ранее сообщалось, что греческий принц Николаос и принцесса Татьяна решили расторгнуть брак. Они подали на развод через 13 лет после свадьбы.

