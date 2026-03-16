14:02, 16 марта 2026Силовые структуры

Решивший стать диверсантом российский студент услышал приговор

В Архангельске студенту дали 13 лет за диверсию
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Архангельске к 13 годам строгого режима приговорили студента среднего специального учебного заведения за диверсионную деятельность. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает Архангельский областной суд.

По данным следствия, 22-летний юноша стал общаться с представителями курируемой иностранными спецслужбами организации. Следуя их указаниям, он собирал информацию о потенциальных целях. В один из дней он облил горючей смесью релейный и батарейные шкафы и поджег.

В марте 2024 года злоумышленника задержали сотрудники ФСБ в момент, когда он занимался изготовлением горючей смести для следующей диверсии.

Ранее в Тюмени арестовали мужчину за участие в террористическом сообществе.

