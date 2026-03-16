08:58, 16 марта 2026Экономика

Россиянам назвали налоговый вычет без лимита

Минфин заявил о праве россиян вернуть часть НДФЛ при оплате медуслуг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Россияне при оплате медицинских услуг и покупке лекарственных препаратов могут вернуть часть НДФЛ с помощью социального налогового вычета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин России.

В ведомстве напомнили, что общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ при расходах на лечение, спорт и обучение в 2026 году составит 150 000 рублей. «При этом по дорогостоящим видам лечения общий лимит не применяется», — заявили в Минфине.

Ранее сообщалось, что с 2026 года многодетные семьи в России начнут получать новую меру поддержки. Это налоговый вычет для работающих родителей, который снизит ставку НДФЛ до шести процентов.

    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    В России спрогнозировали подорожание пластиковой тары из-за войны в Иране

    Российский депутат отказался от проверки на алкоголь и поплатился

    53-летняя Гвинет Пэлтроу в прозрачном платье вышла на красную дорожку «Оскара»

    Военным США предсказали «мясорубку невиданных масштабов» на Ближнем Востоке

    Собянин раскрыл число сбитых за два дня на подлете к Москве беспилотников

    Британия отклонила призыв Трампа

    Пашинян сыграл на барабанах в центре большого сердца из детей

    Желание подзаработать привело российского подростка на скамью подсудимых

    Мужчинам назвали полезные для потенции продукты

    Все новости
