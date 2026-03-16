Россиянам назвали налоговый вычет без лимита

Минфин заявил о праве россиян вернуть часть НДФЛ при оплате медуслуг

Россияне при оплате медицинских услуг и покупке лекарственных препаратов могут вернуть часть НДФЛ с помощью социального налогового вычета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин России.

В ведомстве напомнили, что общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ при расходах на лечение, спорт и обучение в 2026 году составит 150 000 рублей. «При этом по дорогостоящим видам лечения общий лимит не применяется», — заявили в Минфине.

Ранее сообщалось, что с 2026 года многодетные семьи в России начнут получать новую меру поддержки. Это налоговый вычет для работающих родителей, который снизит ставку НДФЛ до шести процентов.