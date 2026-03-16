10:34, 16 марта 2026Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Российские пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Telegram из России в понедельник, 16 марта, пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

По состоянию на 10:35 мск ресурс зафиксировал более двух тысяч сообщений о неполадках в работе Telegram. Больше половины поступило из Москвы. Кроме того, на проблемы с использованием мессенджера пожаловались жители Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Воронежской, Свердловской областей и других регионов.

«Плохо уходят теперь даже текстовые сообщения», «Не загружаются и не отображаются сообщения, фото и видео», «В телефоне не грузит картинки и видео, на компьютере сообщения долго отправляются, а также не грузит картинки и видео», «Не загружается совсем, все время обновление», — заявили пользователи в комментариях.

По данным портала, о неполадках в работе Telegram россияне заявляют третий день подряд. Так, 15 марта ресурс зафиксировал более 12 тысяч сообщений о сбое у мессенджера, а 14 марта — более пяти тысяч жалоб.

Перед этим, 12 марта, стало известно о массовом сбое у Telegram за рубежом. На неполадки в работе платформы жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Сербии.

