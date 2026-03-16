13:52, 16 марта 2026

Российский актер оценил карьерные альтернативы фразой «был бы уже дважды героем»

Актер Батурин: Должен был стать военным, был бы уже дважды героем России
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Иванов Сергей / PhotoXPress.ru

Российский актер Юрий Батурин рассказал, что родился в семье военного и должен был продолжить офицерскую традицию — в этом случае он бы уже достиг больших успехов, приводит его слова 78.ru.

«Я был бы как минимум уже, наверное, генерал-лейтенант, дважды героем Российской Федерации, с моим характером, моими кровями», — такой фразой оценил Батурин свои карьерные альтернативы.

Он признался, что был очень сложным ребенком, и вспомнил, как отец заставлял его заниматься спортом. «Две недели болел, две недели учился. И отец однажды меня в шесть утра будит, кидает мне кеды, говорит: давай одевайся, пошли. Мама выходит, говорит: Толя, не надо, Толя, я тебя прошу, но он же заболеет и умрет. На что батя сказал: умрет — еще одного родим», — поделился воспоминанием Батурин.

В прошлом году Батурин, уроженец Украины, заявил о поддержке СВО. «Произошло событие, на которое я повлиять не могу. Я могу выбрать только одну сторону. Раз спецоперация идет, то я в любом случае буду на стороне своего народа», — высказался он, добавив, что организовал помощь мирному населению Донбасса. Вскоре после этого он попал в базу украинского сайта «Миротворец».

