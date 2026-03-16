Мир
03:48, 16 марта 2026Мир

Рядом с аэропортом Дубая вновь произошли взрывы

Пожар и взрывы произошли рядом с аэропортом Дубая при атаке иранских дронов
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Pixabay

Мощный пожар и взрывы произошли рядом с аэропортом Дубая в результате атаки иранских беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на российских туристов.

По его данным, не менее 15 самолетов кружат рядом с воздушной гаванью и не могут приземлиться из-за опасности атаки дронов. После громких взрывов туристы увидели сильное зарево, которое видно издалека. Также сообщается о большом скоплении пожарных машин на месте атаки.

До этого, 7 марта, стало известно о взрывах на территории международного аэропорта Дубая. По предварительным данным, причиной стало падение обломков иранского беспилотника в районе одного из терминалов.

