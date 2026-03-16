23:06, 16 марта 2026

Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину

Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 1 мая
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Словакия прекратит поставлять Украине электроэнергию с 1 мая 2026 года. Об этом сообщила национальная украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Утверждается, что организация получила соответствующее уведомление от Словацкого системного оператора (SEPS). В компании заверили, что изменений для украинских потребителей не произойдет.

«Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в очень ограниченных объемах. Последний подобный случай был зафиксирован еще в январе этого года», — отметили в «Укрэнерго».

Ранее сообщалось, что Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Европейский союз из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба».

    Последние новости

    Страна НАТО отказалась помогать Трампу после угроз

    Трамп рассказал о поддержавшем войну с Ираном предшественнике

    В Польше обеспокоились ростом пророссийских настроений

    Иран пригрозил США «горами пепла»

    Премьеры Канады и Британии пообещали давить на Россию

    Иран поедет на чемпионат мира по футболу

    Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину

    Посол Эстонии пострадал при крушении судна пограничников в Греции

    НАТО предостерегли от одного решения на Ближнем Востоке

    ВСУ атаковали оружием НАТО здание администрации в российском регионе

    Все новости
