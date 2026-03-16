США столкнулись с «самой мощной кибератакой» в военное время

WSJ: Кибератака на Stryker стала «самой мощной» в военное время

Соединенные Штаты столкнулись с самой мощной кибератакой в военное время за всю свою историю — нападением хакеров на медицинскую корпорацию Stryker. Такую оценку произошедшему дали авторы издания The Wall Street Journal (WSJ).

«Иран совершил, вероятно, самую масштабную кибератаку против США в истории военного времени. [Тегеран] использовал свои возможности, чтобы вызвать серьезные сбои в работе компании, производящей медицинское оборудование, которая в последние дни с трудом восстанавливает свою деятельность», — отметили авторы материала.

Опрошенные изданием эксперты признали, что Иран действительно обладает серьезными возможностями для проведения киберопераций. Это якобы доказывают приписываемые Тегерану атаки на различные объекты критической инфраструктуры последних лет. В частности, WSJ ссылается на данные американской разведки, согласно которым Иран пытался повлиять на президентские выборы в США в течение последних двух избирательных циклов.

«Однако, за некоторыми исключениями, прошлые кибератаки Тегерана часто были скорее пустыми словами, чем реальными действиями, как утверждают нынешние и бывшие чиновники и эксперты по кибербезопасности, отслеживающие операции Ирана», — говорится в материале.

Атака на Stryker произошла еще 11 марта. Тогда в корпорации признали факт взлома, назвав его «глобальным сбоем во внутренней среде Microsoft». 56 тысяч сотрудников по всему миру получили предупреждение о необходимости отключиться от всех сетей и не использовать выданные компанией устройства.

В онлайн-заявлениях некоторые больницы сообщили, что им пришлось приостановить использование системы, позволяющей сотрудникам скорой медицинской помощи передавать данные о жизненно важных показателях пациентов. Однако в Stryker заявили, что она функционировала в обычном режиме. Кроме того, некоторые организации жаловались на проблемы с обменом информацией внутри других медицинских систем, разработанных корпорацией. Инцидент был локализован спустя двое суток.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Handala. Нападение назвали ответом на удар по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана, жертвами которого стали более 170 учениц и преподавателей.

Ранее хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили опубликовать письма, украденные у окружения президента США Дональда Трампа. Тогда сообщалось, что злоумышленники заполучили около 100 гигабайт материалов из аккаунтов нескольких человек, связанных с Трампом.