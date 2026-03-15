Стало известно о планах США создать коалицию по сопровождению судов через Ормузский пролив

WSJ: США создадут коалицию по сопровождению судов через Ормузский пролив

Вскоре администрация американского лидера Дональда Трампа может объявить о создании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как следует из данных газеты, сейчас решается один из главных вопросов касательно этой коалиции — начнет ли она работу до того, как будут прекращены боевые действия на Ближнем Востоке, или после. При этом пока неизвестно, какие страны станут участниками коалиции, но WSJ уточняет, что их будет несколько.

Ранее WSJ писала, что защита танкеров в Ормузском проливе потребует от США тысяч моряков.