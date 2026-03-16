Стало известно о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ

19:25, 16 марта 2026

Депутат Рады Гончаренко заявил о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) задержали за получение взятки высокопоставленных офицеров региональных управлений ведомства по Киевской и Ровненской областям. Данный факт раскрыл депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Как сообщается, заместитель начальника СБУ по Ровенской области полковник Брик был задержан за получение взятки в размере 620 тысяч долларов. «По информации из моих источников, взятка вымогалась за получение разрешительных документов, связанных с добычей янтаря», — рассказал Гончаренко.

Также спецслужбы задержали заместителя начальника управления СБУ по Киеву и Киевской области Олега Токарчука и заместителя начальника следственного управления за получение взятки за закрытие уголовного дела.

СБУ подтвердила информацию о задержании офицеров, назвав операцию «самоочищением» службы. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ подтвердила задержание детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на блокпосту в Сумах. Отмечается, что у него имелся ряд признаков, из-за которых провели дополнительную проверку.

