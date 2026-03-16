СБУ подтвердила задержание детектива НАБУ на блок-посту в Сумах

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на блок-посту в Сумах, пишет издание «Страна».

В ведомстве указали, что на одном из блокпостов при въезде в город Сумы остановили гражданина Украины. Отмечается, что у него имелся ряд признаков, из-за которых провели дополнительную проверку.

«Мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, для подтверждения личности показал лишь страницу из "Дия" (украинский электронный сервис государственных услуг — примечание "Ленты.ру"), а во время анализа его контактов был обнаружен ряд российских номеров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за задержания сотрудника НАБУ разгорелся конфликт силовиков.