1,7 тысячи полицейских отправят на открытие чемпионата мира по футболу

Власти Мехико отправят 1,7 тысячи полицейских на открытие чемпионата мира по футболу

Власти Мехико отправят 1,7 тысячи сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения порядка и сопровождения массовых акций в день открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо, его слова приводит РИА Новости.

Меры принимаются в соответствии с правительственным протоколом по сопровождению общественных акций и обеспечению безопасности во время запланированных массовых мероприятий.

Министр добавил, что полиция уже усилила режим безопасности на трассе Мехико–Куэрнавака в связи с прибытием автобусов со студентами педагогических учебных заведений из штата Герреро, которые планируют провести акции в столице. Власти получили сообщения о возможном наличии в некоторых автобусах предметов, которые могут быть использованы для нападений.

Ранее организаторы ЧМ-2026 в Мексике столкнулись с тем, что протестующие перекрыли подъезд к стадиону «Ацтека», где пройдет матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР. Организатором митинга является профсоюз работников образования, которые требуют повышения зарплаты.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.