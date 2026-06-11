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00:03, 11 июня 2026Спорт

1,7 тысячи полицейских отправят на открытие чемпионата мира по футболу

Власти Мехико отправят 1,7 тысячи полицейских на открытие чемпионата мира по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Luis Cortes / Reuters

Власти Мехико отправят 1,7 тысячи сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения порядка и сопровождения массовых акций в день открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо, его слова приводит РИА Новости.

Меры принимаются в соответствии с правительственным протоколом по сопровождению общественных акций и обеспечению безопасности во время запланированных массовых мероприятий.

Министр добавил, что полиция уже усилила режим безопасности на трассе Мехико–Куэрнавака в связи с прибытием автобусов со студентами педагогических учебных заведений из штата Герреро, которые планируют провести акции в столице. Власти получили сообщения о возможном наличии в некоторых автобусах предметов, которые могут быть использованы для нападений.

Ранее организаторы ЧМ-2026 в Мексике столкнулись с тем, что протестующие перекрыли подъезд к стадиону «Ацтека», где пройдет матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР. Организатором митинга является профсоюз работников образования, которые требуют повышения зарплаты.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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