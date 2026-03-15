На Украине вновь разгорелся конфликт силовиков

На Украине вновь разгорается конфликт силовиков, пишет издание «Украина.ру».
По данным издания, в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что их детектив был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на блокпосту в Сумах. По данным бюро, сотрудник находился в городе в служебной командировке по одному из резонансных расследований, однако на въезде его остановили и фактически заблокировали.
В НАБУ заявили, что за операцией могут стоять подчиненные первого заместителя главы СБУ Александра Поклада, которого в украинских СМИ называют одним из главных силовиков офиса президента Украины Владимира Зеленского.
При этом официально СБУ объяснила действия «проверкой на благонадежность» и поиском российских агентов. В НАБУ считают, что речь идет о попытке сорвать следственные действия.
Ранее НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами.