На Украине вновь разгорелся конфликт силовиков

На Украине из-за задержания сотрудника НАБУ разгорелся конфликт силовиков

На Украине вновь разгорается конфликт силовиков, пишет издание «Украина.ру».

По данным издания, в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что их детектив был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на блокпосту в Сумах. По данным бюро, сотрудник находился в городе в служебной командировке по одному из резонансных расследований, однако на въезде его остановили и фактически заблокировали.

В НАБУ заявили, что за операцией могут стоять подчиненные первого заместителя главы СБУ Александра Поклада, которого в украинских СМИ называют одним из главных силовиков офиса президента Украины Владимира Зеленского.

При этом официально СБУ объяснила действия «проверкой на благонадежность» и поиском российских агентов. В НАБУ считают, что речь идет о попытке сорвать следственные действия.

Ранее НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами.