22:24, 16 марта 2026

Страна НАТО отказалась помогать Трампу после угроз

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Швеция не собирается принимать участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об отказе помогать американскому президенту Дональду Трампу заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, передает Sweden Herald.

Как утверждает шведский премьер, Стокгольм не может повлиять на ситуацию в регионе. Помимо этого, в основном ресурсы государства в настоящий момент переброшены на помощь Украине.

«Нужно сохранять хладнокровие. Сейчас много разговоров, но участие Швеции в этом не имеет значения», — высказался Кристерссон, отвечая на требование Трампа к НАТО отправить в Ормузский пролив военные корабли для охраны судов.

Ранее президент США заявил, что Североатлантический альянс ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. При этом Трамп усомнился, что союзники по блоку вступятся за США.

