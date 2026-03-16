Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 16 марта 2026

Стюардесса стала подрабатывать порномоделью и пожаловалась на выгорание

Антонина Черташ

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса, тайно снимающая контент для OnlyFans, рассказала о выгорании из-за необходимости постоянно быть сексуальной. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По словам бортпроводницы, использующей псевдоним Дженна, в свободное от полетов время она подрабатывает порномоделью и снимает видео в отелях по всему миру. Вторая работа позволяет ей неплохо зарабатывать, однако авиационная отрасль очень консервативна, поэтому приходится скрывать свое хобби от коллег и близких. Из-за этого девушка часто чувствует себя изолированной и одинокой.

«Я постоянно нахожусь в режиме публичного выступления на обеих работах — улыбаюсь, излучаю позитив, и это очень выматывает», — признается она.

С ней согласны и другие модели: многие жалуются на стресс, тревогу и даже панические атаки из-за постоянного страха разоблачения. По оценкам агентства Foxy Studios, 60-70 процентов создателей эротического контента вынуждены скрывать свою деятельность от окружающих, особенно если работают в консервативных сферах. Дженна добавляет, что поддерживать интерес подписчиков и постоянно придумывать что-то новое тоже очень утомительно.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Ребекка Блю начала продавать поклонникам свои ногти и ушную серу и сумела на этом разбогатеть. Своим клиентам Блю также предлагает свое белье, содержимое мусорного ведра и даже использованную маточную спираль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили, что Трамп разбил две главные надежды Зеленского. О чем идет речь?

    Япония отказала Трампу

    Конкуренция спровоцировала стрельбу на трассе российского региона

    В Запорожье тысячи абонентов остались без света

    Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву

    Стюардесса стала подрабатывать порномоделью и пожаловалась на выгорание

    В России предложили ввести еще один выходной

    В Италии спрогнозировали бум международного туризма Крыма

    Названы лучшие упражнения от стресса

    Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok