Стюардесса стала подрабатывать порномоделью и пожаловалась на выгорание

Стюардесса, тайно снимающая контент для OnlyFans, рассказала о выгорании из-за необходимости постоянно быть сексуальной. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По словам бортпроводницы, использующей псевдоним Дженна, в свободное от полетов время она подрабатывает порномоделью и снимает видео в отелях по всему миру. Вторая работа позволяет ей неплохо зарабатывать, однако авиационная отрасль очень консервативна, поэтому приходится скрывать свое хобби от коллег и близких. Из-за этого девушка часто чувствует себя изолированной и одинокой.

«Я постоянно нахожусь в режиме публичного выступления на обеих работах — улыбаюсь, излучаю позитив, и это очень выматывает», — признается она.

С ней согласны и другие модели: многие жалуются на стресс, тревогу и даже панические атаки из-за постоянного страха разоблачения. По оценкам агентства Foxy Studios, 60-70 процентов создателей эротического контента вынуждены скрывать свою деятельность от окружающих, особенно если работают в консервативных сферах. Дженна добавляет, что поддерживать интерес подписчиков и постоянно придумывать что-то новое тоже очень утомительно.

