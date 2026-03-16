Тимоти Шаламе высмеяли со сцены «Оскара» на фоне скандала

Ведущий «Оскара» высмеял Тимоти Шаламе со сцены за отношение к балету и опере

Голливудский актер Тимоти Шаламе минувшей ночью стал главным объектом для шуток со стороны ведущего церемонии вручения премии «Оскар» Конана О'Брайена. Комичный эпизод попал в трансляцию Американской киноакадемии.

Критиковавший балет и оперу за унылость Шаламе был номинирован на приз лучшему актеру и сидел в одном из первых рядов. О'Брайен сначала обратился к молодому артисту со сцены, поспешив успокоить, что ему нечего опасаться любителей искусства. «Здесь надежная охрана по всему зданию», — заявил шоумен.

После этого в музыкальном номере в рамках шоу появилась девушка в балетной пачке, став центральным персонажем выступления.

