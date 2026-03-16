22:49, 16 марта 2026Мир

Трамп обвинил Украину в обдирании Байдена «до нитки»

Трамп: Украина обобрала Байдена до нитки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина смогла обобрать бывшего президента США Джо Байдена «до нитки». В этом Киев обвинил действующий глава США Дональд Трамп в ходе выступления на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Трампа и Джона Кеннеди.

«Я должен быть с вами честен. Байдена обобрали до нитки. Но мы работали с ними по Украине. Нам больше не нужно работать с ними», — сказал он.

Трамп также отметил, что США не обязаны работать со странами Евросоюза по Украине, потому что находятся за океаном. «Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — подчеркнул он.

