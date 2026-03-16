Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 16 марта 2026

Трамп отказался объявлять о победе над Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

В настоящее время нет причин объявлять о победе США над Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает The Hill.

«Нет, я не собираюсь этого делать. Для этого нет причин», — подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам американского лидера, США уже нанесли Ирану существенный ущерб. Глава Белого дома отметил, что Тегерану понадобилось бы более 10 лет на восстановление, однако о победе объявлять все же рано.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет вести боевые действия, пока Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok