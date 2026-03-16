Трамп отказался объявлять о победе над Ираном

Трамп: В настоящее время нет причин объявлять о победе США над Ираном

В настоящее время нет причин объявлять о победе США над Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает The Hill.

«Нет, я не собираюсь этого делать. Для этого нет причин», — подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам американского лидера, США уже нанесли Ирану существенный ущерб. Глава Белого дома отметил, что Тегерану понадобилось бы более 10 лет на восстановление, однако о победе объявлять все же рано.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет вести боевые действия, пока Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.