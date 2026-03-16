Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений футболисткам

Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений игрокам

Федерация футбола Люксембурга (FLF) уволила Даниэля Сантоса с поста главного тренера женской национальной сборной. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стали непристойные сообщения, которые 44-летний специалист отправлял футболисткам команды. «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения, которые мы требуем соблюдать», — заявили в FLF.

Сантос возглавлял женскую сборную Люксембурга с 2020 года. До этого он работал в молодежной и юношеских национальных командах страны.

В августе прошлого года российская легкоатлетка Виктория Баркова рассказала о домогательствах тренеров в детско-юношеских спортивных школах. Она признала существование такой проблемы и отметила, что о ней открыто не говорят.