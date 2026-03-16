11:57, 16 марта 2026

Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений футболисткам

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: WM Sport Media / Getty Images

Федерация футбола Люксембурга (FLF) уволила Даниэля Сантоса с поста главного тренера женской национальной сборной. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стали непристойные сообщения, которые 44-летний специалист отправлял футболисткам команды. «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения, которые мы требуем соблюдать», — заявили в FLF.

Сантос возглавлял женскую сборную Люксембурга с 2020 года. До этого он работал в молодежной и юношеских национальных командах страны.

В августе прошлого года российская легкоатлетка Виктория Баркова рассказала о домогательствах тренеров в детско-юношеских спортивных школах. Она признала существование такой проблемы и отметила, что о ней открыто не говорят.

    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
