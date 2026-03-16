Украинские военные разгромили НАТО на морских учениях

23:55, 16 марта 2026

FAZ: Украинские военные разгромили НАТО во время морских учений в Португалии
Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Украинские военнослужащие разгромили соперника в ходе морских учений НАТО у побережья Португалии. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Отмечается, что группа, которой руководили украинцы, в ходе учений REPMUS/Dynamic Messenger 2025 вскрыла оборону «противника» и «потопила» по меньшей мере один фрегат еще до того, как они поняли, что уничтожены.

Так, в пяти сценариях у берегов Португалии отрабатывались защита портов и конвоев, а также нападение на конвои. Во всех пяти сценариях «красные», возглавляемые украинцами, одержали победу над «синими» — военно-морскими силами Североатлантического альянса. «Проблема была не в том, что они не могли нас остановить, — они нас даже не видели», — высказался собеседник газеты.

Ранее страны НАТО провели учения в Литве, имитировавшие вторжение России в прибалтийскую страну. В ходе учений силы альянса потерпели поражение.

