Военный ВСУ Мельник: Европейцы не готовы рисковать комфортом ради Украины

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник в эфире YouTube-канала LB Live назвал три минуса европейских контингентов, которые потенциально могут быть размещены на территории страны в рамках урегулирования.

Боец усомнился в том, что в случае достижения договоренностей европейские партнеры будут готовы встать по линии разграничения между российскими и украинскими позициями. По его словам, их максимум — «в районе Львова или Одессы есть круассаны».

«Здесь три минуса. То есть они не готовы, они не мотивированы гибнуть, и они вообще не сильно собираются как-то рисковать своим комфортом на Украине», — отметил Мельник. Он добавил, что единственной гарантией для Киева остаются ВСУ.

Ранее стало известно, что Варшава не одобряет направление военного контингента НАТО на Украину. Об этом следует из новой Стратегии внешней политики Польши, запланированной на 2026-2030 годы.