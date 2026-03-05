Польша выступила против сил НАТО на Украине

Варшава в своей стратегии выступила против размещения сил НАТО на Украине

Варшава не одобряет направление военного контингента НАТО на Украину. Об этом следует из новой Стратегии внешней политики Польши, запланированной на 2026-2030 годы.

Как уточняется в документе, возможное задействование сил государств, входящих в объединение, «не может осуществляться в ущерб надежности гарантий безопасности для Польши и других союзников».

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс подготовился к задействованию статьи о коллективной обороне. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью заявил, что страны-члены объединения к этому уже подготовились.