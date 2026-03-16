В Британии назвали полным провалом операцию Трампа в Иране

Экс-посол Британии Мюррей назвал провалом военную операцию США в Иране

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана обернулась полным провалом и нанесла серьезный урон мировой экономике. Такое заявление сделал бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в соцсети X.

«Война против Ирана — это полный провал, ни к чему не приведший, сопровождающийся массовыми убийствами мирного населения», — написал дипломат. Он также отметил ущерб, нанесенный иранской цивилизации и глобальной экономике.

По словам Мюррея, для Израиля эта операция стала прикрытием для попытки аннексии Южного Ливана, которая происходит в настоящее время.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Ливан может лишиться территории, если не разоружит радикальное движение «Хезболла». «Ливанское правительство, которое было введено в заблуждение и не выполнило свое обязательство по разоружению "Хезболла", будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории», — заявил глава оборонного ведомства.