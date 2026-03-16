В Иране рассказали о полученном США и Израилем хорошем уроке

Аракчи: США и Израиль получили хороший урок при атаке на Иран

США и Израиль получили хороший урок при атаке на Иран. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Предполагаю, что к настоящему моменту они уже получили хороший урок, поняли, с какой нацией столкнулись, — с нацией, которая не позволит себе сомневаться в том, что касается защиты, готовой продолжать войну до тех пор, пока это нужно, и там, где это нужно», — отметил он.

Ранее стало известно, что партнеры США надеются, что операция против Ирана продлится до сентября, даже если она превратится в конфликт низкой интенсивности. Сообщается, что президент США Дональд Трамп рискует попасть в ловушку из-за своего стиля ведения дел на международной арене. Отмечалось, что американский лидер склонен действовать «интуитивно, импульсивно и импровизированно».