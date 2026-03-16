На Западе назвали ожидаемые сроки окончания войны против Ирана

Axios: Союзники США ожидают, что конфликт с Ираном может продлиться до сентября

Союзники США ожидают, что операция против Ирана может продлиться до сентября, даже если она превратится в конфликт низкой интенсивности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Нестабильность на Ближнем Востоке и вовлечение США в конфликт могут продолжаться до сентября, даже если война перейдет в фазу низкой интенсивности», — приводит издание слова чиновников из стран-союзников Вашингтона и людей из американской администрации.

По данным издания, президент США Дональд Трамп рискует оказаться в ловушке из-за своего стиля ведения дел на международной арене. Глава Белого дома склонен действовать «интуитивно, импульсивно и импровизированно».

«Трамп может оказаться в ловушке между своим капризом и реалиями войны. Он ожидает быстрой и безоговорочной победы. Но в отличие от тарифов, которые могут быть быстро введены и отменены, исход войны не поддается одностороннему контролю и быстрым решениям», — говорится в материале.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.