Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 16 марта 2026Мир

На Западе назвали ожидаемые сроки окончания войны против Ирана

Axios: Союзники США ожидают, что конфликт с Ираном может продлиться до сентября
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shir Torem / Reuters

Союзники США ожидают, что операция против Ирана может продлиться до сентября, даже если она превратится в конфликт низкой интенсивности. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Нестабильность на Ближнем Востоке и вовлечение США в конфликт могут продолжаться до сентября, даже если война перейдет в фазу низкой интенсивности», — приводит издание слова чиновников из стран-союзников Вашингтона и людей из американской администрации.

По данным издания, президент США Дональд Трамп рискует оказаться в ловушке из-за своего стиля ведения дел на международной арене. Глава Белого дома склонен действовать «интуитивно, импульсивно и импровизированно».

«Трамп может оказаться в ловушке между своим капризом и реалиями войны. Он ожидает быстрой и безоговорочной победы. Но в отличие от тарифов, которые могут быть быстро введены и отменены, исход войны не поддается одностороннему контролю и быстрым решениям», — говорится в материале.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok