22:06, 16 марта 2026Мир

В МИД Ирана ответили на вопрос о появлении верховного лидера на публике

Хатибзаде: Моджтаба Хаменеи появится на публике, когда он сочтет нужным
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Когда он или его офис решат это сделать, они это сделают», — ответил Хатибзаде на вопрос о том, почему новый лидер еще не появился на публике.

«Он здоров, он управляет», — указал он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что состояние нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи хорошее. Министр также отметил, что обстановка в Иране стабильная. В государственных институтах или армии нет никаких расколов, добавил Аракчи.

