В Молдавии объявили экологическую тревогу из-за разлива нефти в Днестр

Санду объявила экологическую тревогу в Молдавии из-за разлива нефти в Днестре

Президент Молдавии Майя Санду объявила экологическую тревогу в стране из-за разлива нефти в реку Днестр. Об этом она написала в социальной сети X.

«В результате удара (...) на украинскую Новоднестровскую ГЭС произошел разлив нефти в реку Днестр, что поставило под угрозу водоснабжение Молдовы», — написала Санду.

Ранее в Минэкономики Украины сообщили, что Одесса оказалась под угрозой лишения питьевой воды из-за загрязнения Днестра. Отмечается, что масляная пленка возникла после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) 7 марта.