00:47, 16 марта 2026Мир

В России напомнили Западу об ответственности за атомную бомбу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил что политики на Западе забыли об ответственности за атомную бомбу. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Липаев подчеркнул, что подобное поведение западных стран вызывает сожаление.

«Вызывает сожаление, что на Западе находятся политики, забывающие, что атомная бомба — это не игрушка, и обладание таким видом оружия — это в первую очередь огромная ответственность перед своим народом и человечеством в целом», — напомнил он.

Дипломат добавил, что в вопросах ядерной сферы недопустимы «легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Париж и Лондон намерены вооружить Киев ядерной бомбой. Согласно информации разведки, Британия и Франция собираются замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

    Последние новости

    Из-за удара ВСУ по микроавтобусу в российском регионе пострадали два человека

    Гибель последнего и старейшего в мире самолета Boeing KC-747 сняли на видео

    Небензя обвинил США и Израиль во всплеске насилия на Ближнем Востоке

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенных купальниках для модного бренда

    Названы три неэффективные добавки для борьбы с бессонницей

    В ФРГ высказались об участии Германии в операции в Ормузском проливе

    В России напомнили Западу об ответственности за атомную бомбу

    Над Россией за неделю сбили почти три тысячи беспилотников

    Иран заявил о неиспользовании большей части ракет

    В Китае оценили неожиданную реакцию России на ультиматумы США насчет Ирана

    Все новости
