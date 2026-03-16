В России предложили ввести выходной на Страстную пятницу

В России предложили ввести еще один выходной. Председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов отметил, что речь идет о Страстной пятнице. Его комментарий приводит «Абзац».

Общественник разъяснил, что традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в 100 странах мира: в основном там, где католики и протестанты являются верующим большинством, несмотря на светский характер государств. Для православных Страстная пятница также значима, поэтому появление выходного станет данью уважения устоям и поможет освободить время для общения с родственниками, уверен Солдатов.

Страстная пятница, или Великая пятница, — день последней недели Великого поста перед Пасхой. В православной традиции имеет переходящую дату, зависит от дня празднования Пасхи. К примеру, в 2026 году она выпадает на 10 апреля.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что следующие длинные выходные из-за праздников ждут граждан России в начале мая.