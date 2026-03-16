18:28, 16 марта 2026

В российском городе выпало 162 процента нормы осадков

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктория Сергеева / РИА Новости

С 1 по 15 марта в Якутске выпало 162 процента месячной нормы осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию российского города.

Власти отметили, что март 2026 года в плане осадков не уступает рекордно снежному февралю. «С 1 по 15 марта в Якутске выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 162 процента нормы за весь март. При этом месячная норма осадков, 6 миллиметров, выпала в один день — 12 марта», — рассказали в администрации.

По последним данным, на снежном полигоне собрано 315 тысяч кубометров снега. При этом уборка и вывоз осадков продолжаются в усиленном режиме, подчеркнули в российском городе.

Ранее жителям Москвы пообещали аномально теплый март. По прогнозам синоптиков, во второй половине месяца температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов. Тепло задержится в мегаполисе как минимум до апреля.

