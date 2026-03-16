В союзничестве с США разочаровались

DR: Премьер Дании Фредериксен престала считать США ближайшим союзником

Дания перестала считать США своим ближайшим союзником, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Об этом она рассказала в интервью телерадиокомпании DR.

«Нет, я больше не могу их так назвать», — сказала глава правительства, отметив, что сейчас эту роль для Копенгагена играют страны Европы и Канада.

При этом, добавила Фредериксен, союзничество с США по-прежнему имеет первостепенное значение для европейцев в целом. «Когда вы спрашиваете, кто сегодня наш ближайший союзник, — то это Европа, страны Северной Европы и партнеры, такие как, например, Канада. К сожалению», — резюмировала она.

Ранее бывший генсек НАТО, экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен усомнился в возможности разрыва отношений между Европой и США. По его мнению, европейцы слишком зависят от американцев.