Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

Расмуссен: НАТО ничего не значит без США, Европа зависит от Вашингтона

Североатлантический альянс без США «ничего не значит», а европейцы в значительной степени зависят от Вашингтона. Об этом заявил экс-генсек альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен изданию Politico.

«Очевидно, что НАТО ничего не значит без Соединенных Штатов. Поэтому, если Соединенные Штаты решат не участвовать в НАТО или пренебречь НАТО, европейцам придется создать европейское НАТО, центром которого станет коалиция желающих европейских стран, способных и готовых защищать Европу», — сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что разрыв отношений между Европой и США является «фантазией», не имеющей ничего общего с реальностью, поскольку европейцы слишком зависят от Соединенных Штатов. При этом бывший глава альянса отметил, что в Европе в последнее время ускорился «процесс снижения рисков».

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс назвал стратегическим приоритетом Европейского союза готовность к созданию оборонного союза и замене сил США. Он отметил, что создание реального Европейского оборонного союза является первым шагом к стратегической независимости объединения.