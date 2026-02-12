Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 12 февраля 2026Мир

Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

Расмуссен: НАТО ничего не значит без США, Европа зависит от Вашингтона
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Североатлантический альянс без США «ничего не значит», а европейцы в значительной степени зависят от Вашингтона. Об этом заявил экс-генсек альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен изданию Politico.

«Очевидно, что НАТО ничего не значит без Соединенных Штатов. Поэтому, если Соединенные Штаты решат не участвовать в НАТО или пренебречь НАТО, европейцам придется создать европейское НАТО, центром которого станет коалиция желающих европейских стран, способных и готовых защищать Европу», — сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что разрыв отношений между Европой и США является «фантазией», не имеющей ничего общего с реальностью, поскольку европейцы слишком зависят от Соединенных Штатов. При этом бывший глава альянса отметил, что в Европе в последнее время ускорился «процесс снижения рисков».

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс назвал стратегическим приоритетом Европейского союза готовность к созданию оборонного союза и замене сил США. Он отметил, что создание реального Европейского оборонного союза является первым шагом к стратегической независимости объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Стало известно о смерти пережившей оккупацию Суджи россиянки от рака

    Россиян призвали не увлекаться блинами

    Российская школьница сбежала с застолья и пропала

    Зеленский отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста из-за шлема

    Дмитриев не смог устоять перед шуткой о европейском лидере

    В Госдуме высказались о сбывающихся предсказаниях Жириновского

    Убийца матери и брата вышел на свободу и изрезал ножом соседа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok