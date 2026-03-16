В столице Ирака прогремели сильные взрывы

Al Hadath: В Багдаде произошли сильные взрывы

В столице Ирака Багдаде прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что они также были слышны в «зеленой зоне», где находятся здания правительственных учреждений и посольств. По данным агентства Reuters, взрыв раздался рядом с дипмиссией США, звучат сирены воздушной тревоги. Подробности о происшествии пока неизвестны.

Ранее под удар попала американская военная база Виктория вблизи международного аэропорта Багдада. Как уточняло агентство РИА Новости, она была атакована несколькими ракетами и тремя беспилотниками. О пострадавших не сообщалось.

