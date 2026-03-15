Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 15 марта 2026Мир

Раскрыты детали атаки на базу США в Багдаде

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: Российская газета

Военная база США «Виктория» вблизи международного аэропорта Багдада подверглась атаке ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Логистический центр на американской военной базе "Виктория" вблизи аэропорта Багдада подвергся атаке трех беспилотников и нескольких ракет, которые были сбиты силами противовоздушной обороны», — заявил собеседник агентства.

Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Ранее проиранская группировка «Катаиб Хезболла» атаковала военную базу США «Виктория» в Ираке. На объекте после прилета разгорелся мощный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России сообщили о тревоге Зеленского из-за действий ЕС

    Командиров ВСУ уличили в незаконной продаже оружия

    В России отразили массированную воздушную атаку ВСУ

    Раскрыта разница между зарплатами медиков и учителей

    Стало известно о формальной службе украинских националистов

    Языковой омбудсмен Украины пожаловалась на «силу и наглость» русского языка

    Раскрыты детали атаки на базу США в Багдаде

    Нападение на Иран ударило по единству Белого дома

    Стало известно о жертве удара ВСУ в Запорожской области

    Пушилин рассказал о безуспешных попытках контратак ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok