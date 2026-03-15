00:51, 15 марта 2026

Появились кадры мощного пожара на американской базе в Багдаде после прилета

Юлия Мискевич

Мощный пожар разгорелся на американской военной базе Виктория в Багдаде после прилета. Видео опубликовал иракский канал Sabereen News в Telegram.

Подчеркивается, что базы были атакованы местными шиитскими группировками.

Ранее удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к северу от иранского Исфахана сняли на видео.

До этого 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в отношениях США и Израиля нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.

