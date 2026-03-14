22:00, 14 марта 2026

Удары Израиля к северу от иранского Исфахана сняли на видео

Опубликованы кадры израильских ударов к северу от иранского Исфахана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к северу от иранского Исфахана сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

До этого иранские ракеты прорвались сквозь залп зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и поразили базу Военно-морских сил (ВМС) США в ОАЭ. Инцидент попал на видео.

Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в отношениях США и Израиля нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.

