13:14, 16 марта 2026

Женщина со словами «не кричи, тебя никто не спасет» схватила российскую школьницу

В Нижневартовске женщина напала на восьмилетнюю девочку возле подъезда
Варвара Митина (редактор)

В Нижневартовске женщина напала на восьмилетнюю девочку около подъезда и попыталась ее увести со словами «не кричи, тебя никто не спасет». Запись происшествия публикует URA.RU.

На кадрах видно, как женщина мешает девочке пройти, а когда ребенок пытается убежать, хватает ее.

Мать пострадавшей девочки рассказала, что дочь пошла в магазин за чипсами, когда к ней подошла незнакомая женщина. Злоумышленница схватила ребенка за шею, зажала рот рукой и попыталась куда-то увести, приговаривая: «Не кричи, тебя никто не спасет». Девочку отбили жильцы дома, которые стали свидетелями происшествия.

По ее словам, соседка и ранее приставала к детям во дворе. При этом, по словам очевидцев, женщина заявляла, что «у нее есть справка и ей ничего не будет».

В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что в отношении напавшей составлен протокол за мелкое хулиганство. Ей грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину за непристойные действия в присутствии ребенка.

