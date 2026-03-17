00:05, 17 марта 2026Россия

17 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Басырова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

17 марта в мире отмечают День Святого Патрика. Праздник пришел из Ирландии и стал настолько популярным, что нашел поклонников почти во всех странах мира. Свой день рождения отмечает российская актриса Елизавета Арзамасова. Подробнее о торжествах и традициях этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День Святого Патрика

Фото: Globallookpress.com

Святой Патрик был покровителем Ирландии. По легенде, он избавил остров от язычества, принес христианство, а еще — освободил остров от змей. В этот день ирландцы устраивают парады и маскарады, традиционно наряжаются во все зеленое и пьют пиво. Также принято украшать одежду значками с клевером — это символ удачи. Праздник распространился по всему миру и стал интернациональным. Теперь День Святого Патрика отмечают даже в Москве.

День национального бокса муай-тай в Таиланде

17 марта в Таиланде отмечают праздник, посвященный национальному виду спорта — боксу муай-тай. Зрелищное боевое искусство разрешает использовать для ударов руки, ноги, колени и локти. Причем в календаре тайцев этому виду спорта посвящены две даты: 6 февраля и 17 марта, вторая более распространена для празднования. В этот день обычно проходят тематические соревнования.

Фото: Damir Sagol / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 16 марта

  • День подводной лодки;
  • День встречи ветра с Южного полюса;
  • День детей в Бангладеш;
  • Праздник шепота;
  • День девочек у костра в США;
  • День говяжьей солонины с капустой США;
  • День ирландской кухни в США.

Какой церковный праздник 17 марта

День памяти благоверного князя Даниила Московского

17 марта православные верующие чтут память Даниила Московского, младшего сына полководца Александра Невского. Он же был родоначальником московской династии Рюриковичей. Прославился тем, что основал на правом берегу Москвы-реки Данилов монастырь. Ставропигиальный мужской монастырь русской православной церкви — самый древний в столице, он функционирует по сей день.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 марта

  • День памяти cвятoгo блaгoвepнoгo князя Вacилия Ρocтoвcкoгo;
  • День памяти преподобного Герасима Вологодского;
  • День памяти преподобного Герасима, иже на Иордане;
  • День памяти преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского;
  • День памяти мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Приметы на 17 марта

  • Если 17 марта на улице играют грачи, то день будет теплый и солнечный.
  • Если в этот день грачи раскричались, то будет дождь.
  • Если на улице яркое солнце, то летом будет богатый урожай лесных ягод.
  • Нельзя 17 марта совершать крупные покупки, они будут неудачными.
  • Нельзя в этот день ничего обещать, очень сложно будет выполнить обещанное.

Кто родился 17 марта

Михаил Врубель (1856 — 1910)

Русский художник Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года. Он был мастером разных жанров и техник. Одна из самых известных работ Врубеля — картина «Демон сидящий». Сейчас она выставляется в Государственной Третьяковской галерее.

Елизавета Арзамасова (31 год)

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года. Получила известность после роли в сериале «Папины дочки». Сейчас снимается в продолжении сериала.

Кто еще родился 17 марта

