17:32, 17 марта 2026

Афера с объектом культурного наследия и другие махинации стоили чиновнице свободы

В Башкирии суд приговорил к 5 годам экс-главу Бирска Бурдину
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.»

В Башкирии суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего мэра Бирска Викторию Бурдину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Она признана виновной в злоупотреблении и превышении полномочий, а также в получении взятки.

По версии следствия, чиновница продала объект культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова» компании «Профлаб» за 3,1 миллиона рублей, хотя кадастровая стоимость здания составляла 9 миллионов. Впоследствии новый владелец перепродал его за 7,2 миллиона рублей.

Кроме того, в 2024 году Бурдина без конкурса заключила договор на установку светофора на улице Гагарина, отменив ранее объявленную закупку. А в конце года через своего заместителя Сергея Гайтанова получила взятку в 30 тысяч рублей за принятие фактически невыполненных работ по благоустройству аллеи в парке «Соколок».

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника 22-го отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны России подполковника Евгения Лайко к 11 годам лишения свободы за 11 миллионов рублей взятки и мошенничество на 3 миллиона рублей.

