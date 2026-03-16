Белый дом раскрыл число пораженных целей в операции против Ирана

Левитт: США поразили более 7 тысяч целей в операции против Ирана

Соединенные Штаты поразили уже более семи тысяч целей с начала военной операции в Иране. Об этом сказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

В своей речи пресс-секретарь американской администрации также отметила, что потопленными оказались более 100 иранских кораблей.

Между тем, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 американских и израильских военнослужащих.

Ранее Кэролайн Левитт сказала, что никакой угрозы ударов Ирана по США не существует. Так в Белом доме отреагировали на сообщения о возможной атаке беспилотников по штату Калифорния. Левитт обвинила телеканал ABC News в том, что журналисты предоставили «ложную информацию с целью преднамеренного запугивания американского народа».