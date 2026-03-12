Белый дом высказался об угрозе дронов Ирана в Калифорнии

Левитт: Никакой угрозы ударов Ирана по США не существует

Никакой угрозы ударов Ирана по США не существует. Так на сообщения о возможной угрозе атаки дронов по штату Калифорния отреагировала пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X.

Накануне телеканал ABC News сообщал, что Федеральное бюро расследований направило предупреждение полицейским управлениям Калифорнии о возможной ответной атаке Ирана беспилотниками по Западному побережью страны. В ведомстве уточнили, что не обладают дополнительной информацией о времени, методе, целях предполагаемого нападения или лицах, которые могли бы его совершить.

«Этот пост и статья должны быть немедленно отозваны телеканалом ABC News за предоставление ложной информации с целью преднамеренного запугивания американского народа. Они написали это на основе одного электронного письма», — сообщила Левитт.

Пресс-секретарь Трампа уточнила, что никакой угрозы Ирана для США не существует и никогда не существовало.

Ранее губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом отреагировал на угрозу со стороны Тегерана. По его словам, он поддерживает постоянную связь с сотрудниками службы безопасности и разведки.