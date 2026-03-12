Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 12 марта 2026Мир

Белый дом высказался об угрозе дронов Ирана в Калифорнии

Левитт: Никакой угрозы ударов Ирана по США не существует
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Никакой угрозы ударов Ирана по США не существует. Так на сообщения о возможной угрозе атаки дронов по штату Калифорния отреагировала пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X.

Накануне телеканал ABC News сообщал, что Федеральное бюро расследований направило предупреждение полицейским управлениям Калифорнии о возможной ответной атаке Ирана беспилотниками по Западному побережью страны. В ведомстве уточнили, что не обладают дополнительной информацией о времени, методе, целях предполагаемого нападения или лицах, которые могли бы его совершить.

«Этот пост и статья должны быть немедленно отозваны телеканалом ABC News за предоставление ложной информации с целью преднамеренного запугивания американского народа. Они написали это на основе одного электронного письма», — сообщила Левитт.

Пресс-секретарь Трампа уточнила, что никакой угрозы Ирана для США не существует и никогда не существовало.

Ранее губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом отреагировал на угрозу со стороны Тегерана. По его словам, он поддерживает постоянную связь с сотрудниками службы безопасности и разведки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    В «Ахмате» рассказали об отборе военных для участия в операции «Поток»

    В сети обругали обнаженную фотосессию Кайли Дженнер для Vanity Fair

    На Украине захотели заблокировать все соцсети и назвали их абсолютным злом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok