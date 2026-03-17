Силовые структуры
16:21, 17 марта 2026

Блогер Лерчек закрыла долг перед налоговой

Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина, известная в социальных сетях как Лерчек, погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет РИА Новости.

Ее представитель Максим Курносов во время заседания арбитражного суда Москвы передал документы о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной. По его словам, деньги перечислили 16 марта. Теперь задолженность у блогера отсутствует, подчеркнул он.

Ранее Гагаринский суд Москвы отпустил Лерчек из-под домашнего ареста. Дело в отношении нее приостановили.

