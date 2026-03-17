Блогерша оголила ягодицы прямо на ковровой дорожке

Блогерша Девон Ли Карлсон посетила афтепати «Оскара» в откровенном платье

Американская блогерша и бизнесвумен Девон Ли Карлсон в откровенном образе посетила афтепати 98-й церемонии вручения премии «Оскар». Снимки публикует Cosmopolitan.

31-летний инфлюэнсер позировала на ковровой дорожке в атласном платье с открытой спиной и высоким разрезом на подоле, который оголял ее ягодицы прямо перед фотографами. В то же время от броских аксессуаров и яркого макияжа предпринимательница отказалась.

Известно, что премия проходила 16 марта в Лос-Анджелесе, на ней присутствовали Деми Мур, Хайди Клум, Тимоти Шаламе и другие звезды.

Ранее звезда «Жаркого соперничества», канадский актер Хадсон Уильямс и его возлюбленная, тату-мастер Кейтлин Ларсон также полуобнажились на афтепати «Оскара».